Oltre 700 protagonisti Vince la pagina dedicata ai sanitari Sfida tra 34 classi

di Antonia Casini

Ha vinto la Scuola. Quella con la S maiuscola, perché lo siamo tutti noi, ogni giorno. Il primo premio de La Nazione è andato alla IV A Morroni di San Giuliano, premiata anche dall’assessore di San Giuliano Terme, Lara Ceccarelli per il lavoro "Su Pegaso gli angeli del soccorso". Seconda la III E Toniolo con la pagina "Cooperare per uno sviluppo sostenibile". Terzo premio ex aequo alla II F Fucini e alla III F Fucini succursale di Pisa per gli approfondimenti sullo sport assegnati da Pharmanutra. La più votata online è stata l’interclasse (III A, IV A e IV B) "Pisano" (Fibonacci). Premio Green assegnato alla II B Fibonacci di Pisa per "Una pedalata per un futuro migliore". La vignetta considerata più bella è quella della II D Russo Casciavola. Il direttore scientifico del Museo della grafica (che fa parte della rete univeristaria) a Palazzo Lanfranchi, il professor Alessandro Tosi, proprio per chi ha realizzato i disegni più belli, ha ideato un belissimo riconoscimento: l’esposizione delle opere dei ragazzi in una stanza del museo da oggi pomeriggio fino al 31 maggio. Alle classi più brave sono state consegnate anche tavole su Pinocchio. A Palazzo Lanfranchi è in corso la mostra su Viviani. Ecco le classi: III F Toniolo (mare prigione), III E Toniolo (con l’Africa e la cooperazione), V primaria Mameli (il vignetta sul riuso), II B Fibonacci (sull’importanza della bici) II G Toniolo (cambiamento climatico), II D Russo (dichiarazione dei diritti dell’uomo), II As Fibonacci (smart city), III E Mazzini (la storica alluvione), III A Duca D’Aosta (Macchiaioli), interclasse Settesoldi (fratilupo). Tantissimi poi i sostenitori: Palazzo Blu, Cisom, Coldiretti, Il sorriso di Marianeve, Fiab, Opera della primaziale, Unione industriali pisani, Sant’Anna, Università di Pisa, Normale, Fiab, Pubblica assistenza, Misericordia e Croce Rossa che ha garantito anche un presidio sanitario.