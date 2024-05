Olimpiadi degli infermieri. Vince la squadra di Pisa

Nursing games, ieri all’ospedale di Cisanello è andato in scena l’appuntamento clou per la Giornata internazionale dell’infermiere, che ricorre il 12 maggio. La vittoria è andata anche per quest’anno al Polo di Pisa. I Nursing games, sono un torneo di simulazione infermieristica arrivato alla sua seconda edizione. L’evento promosso dall’Azienda ospedaliero-universitaria pisana col Dipartimento delle professioni infermieristiche e il Centro di ricerca infermieristica, l’Università di Pisa, l’Ordine delle professioni infermieristiche di Pisa, il Master in infermieristica in area critica e il Master scrub nurse surgical skills (entrambi Unipi), è stato organizzato con l’obiettivo di permettere a studenti e infermieri di gareggiare insieme per aumentare le proprie conoscenze e incrementare il senso di appartenenza. Al torneo di simulazione infermieristica hanno partecipato gli studenti in infermieristica dei poli didattici di Pisa, Massa, Lucca, Livorno, e Pontedera. Si sono confrontati su prove teoriche e pratiche di interventi infermieristici. Per il primo anno di corso la vittoria è andata a Irene Mero - Polo di Pisa; secondo Mark Anthony Cruz - Polo di Pisa e terza Asia Corona - Polo di Massa. Per il secondo anno i premiati sono stati, nell’ordine: primo premio: Leonardo Palestini - Polo di Pisa; secondo premio Martina Staibano - Polo di Pisa; terzo premio Giulia Pardini - Polo di Pontedera.

Per il terzo anno di corso il primo premio è andato a Viola Rizzi - Polo di Pisa; il secondo premio Asia Russo - Polo di Pisa; il terzo premio Marco Di Lascio - Polo Pontedera. Il premio per il migliore polo formativo 2024 è andato a quello di Pisa. Oltre al torneo di simulazione infermieristica si è svolta anche la premiazione dei vincitori del concorso fotografico “Con gli occhi dell’infermiere”. Nella sezione dedicata agli infermieri la giuria ha assegnato il primo premio a Pasqualino De Leo (premiato dalla direttrice generale Silvia Briani); seconda è arrivata Gabriella Nilsson (premiata dalla direttrice del Dipartimento delle professioni infermieristiche Monica Scateni); il terzo Giovanni Anichini (premiato dalla responsabile della formazione Marzia Raffaelli); Nella sezione dedicata agli studenti, ha ottenuto il primo posto Giorgia Martucci, seconda è arrivata Chiara Squeglia, terzo Fabio Allori.

