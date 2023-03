Oggi ospite Pierferdinando Casini "L’ultimo democristiano" si racconta

Alle 12, presso la Camera di commercio, si terrà la presentazione del libro: "C’era una volta la politica. Parla l’ultimo democristiano" con l’autore Pier Ferdinando Casini, Matteo Ricci e la presenza, come moderatrice, di Agnese Pini direttrice di Quotidiano Nazionale–La Nazione-Il Giorno–Il Resto del Carlino. L’evento si inserisce nel programma del XIX congresso di Ali (Autonomie locali italiane). Tra aneddoti, ricordi, riflessioni e speranze, la storia italiana passa attraverso il filo della memoria di uno dei suoi più autorevoli protagonisti l’on. Casini che, per la prima volta, ha deciso di raccontarsi e raccontare. Scrive nella prefazione l’autore: "Nel 1983 ho mosso i primi passi nel Palazzo mentre Amintore Fanfani, il grande aretino, uno degli artefici della ricostruzione italiana, stava per rassegnare le dimissioni dal governo. Oggi, dopo quarant’anni, la romana Giorgia Meloni, orgogliosamente di destra, è diventata da qualche tempo la prima presidente del Consiglio donna del nostro Paese. È passata una vita ed è cambiato il mondo. Sono grato al destino che mi ha consentito di conoscerli entrambi, come tutti i massimi protagonisti della vita della Repubblica". Poco prima della presentazione, alle 11 interverrà il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano.

Ca.Ve.