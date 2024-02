Oggi alla Città del Teatro "Il tenace soldatino di piombo"

Pisa, 3 febbraio 2024 - Si terrà oggi alle 17, alla Città del Teatro, lo spettacolo "Il tenace soldatino di piombo", un film da palcoscenico da H.C. Andersen, destinato ai bambini dai 4 anni. La celebre fiaba verrà reinterpretata in un gioco d'ombre e figure in cui gli oggetti prenderanno vita parlando, combattendo, danzando, protagonisti di un film teatrale proiettato in diretta su un grande schermo.

La storia del soldatino di piombo e della sua ballerina è ambientata in una stanza, con molti giocattoli, una finestra che si affaccia su un esterno immaginario, con la pioggia e le luci soffuse di un interno intimo e caldo. Il teatro si mostrerà nel suo farsi al servizio dell’occhio della telecamera che, come il buco della serratura di una porta invisibile, offrirà agli spettatori uno sguardo inedito e privilegiato, per entrare nella storia osservando il piccolo e l’impercettibile.

Nello spettacolo entreranno dunque in gioco due piani di azione, due differenti visioni, due linguaggi a confronto - quello teatrale e quello cinematografico - che si sveleranno e si misureranno per unirsi e raccontare una grande storia d'amore. La durata è di 50 minuti circa: i biglietti saranno acquistabili domani in biglietteria a partire dalle 16.