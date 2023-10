Nuovo Mezzo per l'Agbalt a San Giuliano Terme: Progetto Servizi Mobilità Garantita

Agbalt OdV Associazione di Bambini Affetti da Leucemia o Tumore, con il patrocinio del

Comune di San Giuliano Terme ha aderito al progetto Servizi Mobilità Garantita di Montecatini Terme,operante da anni nel campo del sociale in Toscana. Smg fornirà per 4 anni ad Agbalt un mezzo per il trasporto di bambini e loro famiglie dalle case d’accoglienza dove vengono ospitati a titolo gratuito dall’associazione al reparto di Onco-Ematologia Pediatrica dell’Azienda Universitaria Ospedaliera Pisana, per le cure. Il sostegno di aziende ed esercizi commerciali che esporranno il logo sulla carrozzeria del veicolo, aiuterà Agbalt nel trasporto quotidiano dei pazienti ospitati al Residence Isola dei Girasole e Villaggio del Sorriso. Oggi, alle 12.30, al Centro i Girasoli grazie alla sensibilità di Smg e ben 16 sponsor il progetto diventa realtà con la consegna del mezzo alla presenza del presidente Agbalt Mirco D’Aversa, della vicesindaco Lucia Scatena di San Giuliano Terme.