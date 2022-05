Nuove attrezzature calisthenics a Sant'Andrea in Pescaiola

San Giuliano Terme (Pisa), 14 maggio 2022 - La Giunta comunale, nella seduta del 12 maggio, ha approvato il progetto per la realizzazione di nuove attrezzature dedicate al calisthenics nella frazione di Sant'Andrea in Pescaiola, più precisamente nell'area a verde adiacente al parcheggio di via Buozzi.



DOTAZIONE - Questa nuova dotazione per l'allenamento a corpo libero in aree pubbliche segue quelle già installate negli ultimi mesi ad Asciano (via Cavalieri di Vittorio Veneto), Ghezzano (area "Le Collinette" a La Fontina), Pappiana (via Montessori) e Pontasserchio (via Aldo Moro). Nel dettaglio, l'attrezzo sarà in acciaio zincato e verniciato completo di barre per trazioni, parallele e spalliera. Si prevede anche l'installazione di una panca inclinata, a seconda della disponibilità sul mercato. Costo dell'intervento: 10 mila euro.



DI MAIO - "Andremo a installare un nuovo attrezzo per l'esercizio libero all'aperto valorizzando aree a verde pubbliche - commentano l'assessora allo sport Roberta Paolicchi e il sindaco Sergio Di Maio -. Sant'Andrea in Pescaiola si aggiunge ad Asciano, La Fontina, Pappiana e Pontasserchio e i cittadini hanno confermato l'apprezzamento verso queste strutture, che, dove e quando possibile, facciamo installare. L'attività sportiva all'aperto ha acquisito maggior importanza con la pandemia, soprattutto dopo la primissima fase: è stato il periodo in cui i cittadini hanno avuto modo di apprezzare maggiormente gli spazi del proprio comune e noi abbiamo il compito di offrire servizi di qualità".

M.B.