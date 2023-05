Nuova rotta di EasyJet per Parigi

PISA

EasyJet opererà una nuova rotta europea dall’aeroporto internazionale di Pisa, scalo strategico per la compagnia aerea: a partire dal 29 ottobre 2023, migliaia di passeggeri toscani potranno viaggiare alla volta di Parigi Charles De Gaulle. Inoltre, la compagnia continuerà ad operare il collegamento con Berlino Brandeburgo anche durante la prossima stagione invernale, con 2 voli alla settimana (lunedì e venerdì). Il volo tra Pisa e Charles De Gaulle sarà attivo quattro volte a settimana (lunedì, giovedì, venerdì e domenica). a nuova rotta sarà attiva per la stagione invernale 2023 con l’intenzione di diventare una rotta operativa su base annua e i biglietti saranno in vendita a partire già da oggi.