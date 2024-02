Nuova pista ciclabile. Parco e centro più vicini

Pnrr, lavori in corso per la nuova pista ciclabile lungo viale delle Cascine. Collegherà il centro di Pisa con il Parco di San Rossore. Sono partiti già da alcune settimane i lavori finanziati con 1,5 milioni di fondi PNRR sulla rigenerazione urbana che si concluderanno entro la fine del 2025.

"Un’infrastruttura verde importante - dichiara il sindaco di Pisa Michele Conti durante il sopralluogo ieri sul cantiere -, una vera pista ciclabile che finalmente dopo tanti anni collegherà la città al nostro bellissimo parco, percorrendo lo storico viale che verrà riqualificato nella parte delle siepi e delle alberature, mettendo a dimora le piante mancanti lungo tutto il percorso. Questo consentirà a cittadini, famiglie, bambini e ragazzi di raggiungere il Parco di San Rossore in bicicletta in tutta sicurezza. Nel prossimo futuro, grazie al ponte ciclopedonale che è in costruzione a San Piero a Grado, permetterà di potersi ricollegare al viale D’Annunzio e alla Ciclopista del Trammino che raggiunge il Litorale: un circuito in mezzo al verde che andrà a vantaggio dei cittadini pisani ma anche del cicloturismo che è in grande espansione nei flussi turistici europei che raggiungono il nostro territorio".

Il progetto della ciclopista, che prevede anche la riqualificazione complessiva con ricomposizione paesaggistica dello storico viale delle Cascine da via del Capannone all’ingresso della Tenuta di San Rossore al ponte alle Trombe, va ad intervenire sui diversi paesaggi che lo costituiscono, realizzando una pista ciclopedonale autonoma dalla viabilità carrabile e dalle vie ippiche, immersa nel verde e accompagnata dai filari alberati.