Nuova apertura in centro: “Idoli” arriva in via San Martino

Pisa, 15 novembre 2024 – A volte non è soltanto l'amore a sbocciare, ma anche la voglia di mettersi in gioco e di costruire insieme una nuova vita. Cristiana Cappelli e Luca Caviola, moglie e marito, hanno scelto di lavorare fianco a fianco nel loro negozio di abbigliamento Idoli inaugurato a Pisa in via San Martino 85, con una cerimonia alla presenza del vicedirettore di Confcommercio Pisa Luca Franciosi, dell'assessore al Commercio del Comune di Pisa Paolo Pesciatini, Luca Favilli e Agnese Profeti, responsabile territoriale e referente centro storico Confcommercio Pisa.

"Idoli, specializzato in abbigliamento 0-16, accessori e idee regalo è già presente a Cascina dal 2021 e ora abbiamo deciso di raddoppiare l'attività cominciando insieme questa nuova avventura" raccontano Cristiana Cappelli, già presidente di Confcommercio Cascina e Luca Caviola. "L'attività presente a Cascina in Corso Matteotti si è difesa bene e a quattro anni dalla sua apertura abbiamo colto al volo l'opportunità di aprire in una piazza molto interessante come Pisa, in pieno centro storico: tutto si è concretizzato nel giro di pochi mesi".

Fondamentale la volontà di Luca: "Ho lasciato il lavoro per dedicarmi completamente a questa nuova esperienza. Crediamo molto nella nostra attività e l'apertura su Pisa ci dà grande fiducia. Garantiamo tutto il nostro impegno, con l'umiltà e la voglia di fare che ci contraddistinguono" aggiunge la titolare Cristiana.

"Salutiamo con immenso piacere l'apertura di una nuova attività da parte della nostra stimata dirigente Cristiana Cappelli - gli auguri del direttore di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli - una nuova realtà di assoluta qualità a conduzione familiare che rappresenta un importante segnale di fiducia e che contribuisce ad arricchire l'offerta del centro storico, in una delle principali arterie del commercio cittadino".

"Via San Martino è una strada storica e di particolare importanza per il commercio di Pisa, oltre che sotto il profilo storico, artistico, culturale e quindi anche sociale - afferma l'assessore al Commercio del Comune di Pisa Paolo Pesciatini - Vedere nuovi imprenditori che si impegnano e investono con attività di prestigio contribuisce senz'altro a favorirne il rilancio, come amministrazione garantiamo massimo supporto per la valorizzazione del tessuto commerciale".