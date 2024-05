Nove giorni con donne che hanno segnato la storia dell’arte

CASCINA (Pisa)

E se Artemisia Gentileschi rilasciasse un’intervista? Succederà anche questo a La Città del Teatro di Cascina che ospiterà Art view 2024 da sabato 11 a domenica 19 maggio. Il festival è dedicato alle donne che sono riuscite, attraverso la loro forza e creatività, ad emergere nella storia dell’arte a lungo dominata da figure maschili. Nove giorni di incontri, mostre, spettacoli e concerti con artisti, critici, esperti e scrittori internazionali. Il festival, organizzato da Fondazione Sipario Toscana con il contributo di Fondazione Pisa, e la partnership di Finestre sull’Arte, nasce in occasione dei 30 anni de La Città del Teatro, spazio eccezionale in Italia per storia, dimensione e vocazione.Se andiamo a guardare anche questa rassegna, la cifra comune, al di là del tema affrontato, è quella della multidisciplinarità".

Ecco alcuni highlights del festial: sabato 11 maggio alle 11.45, sarà Cristina Acidini, già Soprintendente del Polo museale della Città di Firenze, a inaugurare la kermesse con la Lectio Magistralis "Le donne nell’arte",.seeguirà alle 21 l’evento eccezionale "Impressione di donna – Gli anni vibranti della Francia di fine ‘800", durante il quale l’attrice Gaia Nanni racconterà le artiste impressioniste attraverso i testi originali di Daniela Morelli, accompagnata dal concerto a lume di candela di Sandro Ivo Bartoli, con musiche di Debussy, Ravel e Satie.

Domenica 12 maggio alle 11 sarà inaugurata, la mostra "Fotografe dagli Archivi Alinari" a cura di Emanuela Sesti, un’esposizione di opere di Wanda e Marion Wulz, Edith Arnaldi e Ketty La Rocca. A seguire conferenza dedicata alle sorelle Wulz. E ancora giovedì 16 maggio alle 18 si terrà l’incontro "Filosofia interroga Arte – Drammaturgia sfida IA – scrittura umana o artificiale?", in collaborazione con l’Università di Pisa. Durante questo evento, interverranno Vincenzo Ambriola, Adriano Fabris, Daniela Morelli e Giuseppe Prencipe, per discutere dei rapporti tra filosofia, arte e intelligenza artificiale. Per i più piccoli, gli appuntamenti di martedì 14 e mercoledì 15 maggio,con il laboratorio d’arte gratuito “Una bella città”, curato da Dario Moretti. Il 18 maggio l’intera giornata sarà dedicata alla pittrice Frida Kahlo. Domenica 19 maggio sarà focalizzata su Artemisia Gentileschi: alle 17.30 con il reading di Marco Antonio Bazzocchi e Marinella Manicardi dal titolo "Con gli occhi di Artemisia" e alle 18.30 con "Artemisia Gentileschi. Intervista impossibile" in cui l’attrice Amanda Sandrelli interpreterà la pittrice rispondendo al fuoco incrociato di un giornalista d’eccezione, il professor Adriano Fabris.