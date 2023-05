Notti di talento Tutti i finalisti in gara allo Scotto

Road to Giardino Scotto. È qui che domenica sera alle 21, grazie alla collaborazione con il Comune e Fondazione Teatro di Pisa, andrà in scena la finale di Notti di Talento, contest di cui La Nazione è media partner esclusivo e che ha consentito a poco meno di un centinaio di giovani artisti non solo toscani di esibirsi nei principali teatri dell’area pisana sognando l’approdo alla finalissima. I giovani talenti, provenienti da ogni parte d’Italia, hanno partecipato a tre diverse audition (a marzo al teatro Rossini di Pontasserchio, grazie alla collaborazione con il Comune di San Giuliano Terme, ad aprile all’auditorium Asbuc di Migliarino, con la collaborazione del Comune di Vecchiano e dell’associazione Attiesse, e domenica al teatro Nuovo, con associazione Binario Vivo) da cui sono usciti 20 finalisti tra cantanti e ballerini. La cornice dello Scott Festival, tra le più prestigiose, ospiterà dunque la finale di un talent show gratuito per gli artisti e per il pubblico che seguirà lo spettacolo (così come è avvenuto per le tre audizioni) grazie al supporto di aziende partner che hanno sostenuto il progetto di offrire una vetrina importante e gratuita per artisti che negli ultimi anni, causa pandemia, hanno visto praticamente azzerata la loro attività: Pisamo, Port Authority di Pisa, Confcommercio di Pisa, Gruppo Bubbo, Villa Rondini, Cassa Digitale ed Eurambiente. Ma andiamo a conoscere i finalisti di domenica prossima: nella categoria canto si sfideranno Amanda Batista di Pietrasanta, Pietro Cardella di Pisa, Marco Cecchi di Lucca, Bianca Ceccarelli di Pisa, Alessia Giovannoni di Livorno, le pisane Katia Vito e Silvia Porciani, i livornesi Georgia Chioni, Francesco Di Fiore ed Elissa Lonzi, Rachele De Santis di Pontedera, Martina Neri di Firenze, Flamingo di Pavia, Eleonora Salvi, che arriva da Desenzano del Garda, la lucchese Angelica Perna ed Emma Sferruzza di Santa Maria a monte. Per il ballo in gara le pisane Sofia Di Candia e Sofia Barsali della scuola di danza Gaddi ed entrambe impegnate in un assolo, le pisane Raluca Agostini, Elena Gonzalez Filippeschi, Virginia Manunta, Giada Postiglione, Lucrezia Talisi della scuola di danza Proscaenium su coreografia e Anna Paola Evangelista, Noemi Bertini, Elena Francione, Beatrice Bove, Carlotta Mingozzi, Frida Garst, Anna Latini, Matilde Pacini e Chiara Favilli della scuola di danza Etoile sempre con una coreografia di gruppo.

Gab. Mas.