Notti di talento, sognano in 19. I nomi e le storie dei finalisti

Pisa, 13 agosto 2024 – Ci siamo. Notti di Talento, il contest musicale prodotto da Mediterranea Music, con la direzione artistica di Stefano Bini e quella di produzione di Michele Ammannati e di cui La Nazione è media partner esclusivo, ha decretato i suoi finalisti: 19 artisti che saranno suddivisi in 18 esibizioni tra cantanti e ballerini, scelti nel corso delle cinque serate ospitate dal festival Eliopoli Summer e ora pronti ad approdare nel cartellone di Marenia nel prestigiosissimo palco di Marina di Pisa in piazza delle Baleari, dove nelle stesse giornate si esibiranno artisti del calibro di Colapesce e Dimartino, Dire Straits Legacy e Santi Francesi. L’appuntamento è per il 20 agosto alle 21.30, a ingresso gratuito.

E allora eccoli qui i 18 finalisti del talent: per il canto Federico Giorgieri, Martina Bianchi, Giacomo "Jack" Boschetto, Rachele Lattanzi, Michele Sechi, Sara Iachetta, Rachele De Santis, Mariia Shepeleva, Gabriele Fiore in arte Flos, Francesca Defraia, Veronica Paoli, Cristian Noro, Cecilia Morlè e Virginia Papini, mentre per la danza si esibiranno Aurora Bonanno, Giulia Mattolini, il duo Rachele Lemmi e Anastasia Bianca e Alyssa Lombardi. Vale la pena ricordare che il talent ha ormai raggiunto una dimensione nazionale: Francesca Defraia arriva da Torino, Flos da Modena, Cristian Noro dalla provincia di Frosinone, Mariia Shepeleva è russa, la ballerina Aurora Buonanno è di Monsummano, Veronica Paoli di Arezzo. Senza dimenticare che Flos ha già all’attivo un album e Michele Sechi ha partecipato a X Factor, Amici e Sanremo Giovani.

In palio per i cantanti c’è la produzione professionale di un brano inedito da parte dell’etichetta Tnp che ne curerà anche la successiva distribuzione negli store digitali, accompagnandolo con un videoclip altrettanto professionale realizzato dal videomaker Roberto Gabriele, per la danza invece è la prestigiosa accademia romana Tauriadance diretta da Rocco Greco e che vede tra i suoi maestri il regista e coreografo Francesco Italiani ad avere offerto alla vincitrice il valore del 50% di una borsa di studio presso l’accademia stessa, che dopo avere preso visione dell’esibizione vincitrice indirizzerà l’artista verso il percorso professionale più appropriato in base alle sue caratteristiche. Con la scuola collaborano i principali coreografi italiani e stranieri.

La giuria composta da Luca Demar (speaker di Radio Incontro), Gianna Martorella (talent scout e volto noto Tv), dalla cantante Debrah Tess, dalla stylist Denise Denegri e dalla coreografa Ilaria Moretti, che è anche ideatrice e direttrice artistica del concorso di danza Pisaintilt, sarà presieduta da Luca Pitteri, insegnante di canto per sei edizioni nella scuola di Amici, collaboratore di Beppe Vessicchio e di trasmissioni Mediaset con Io Canto e All togheter now. Ospiti della serata la cantante Eleonora Pischedda, vincitrice della scorsa edizione del talent, e il cabarettista Claudio Batta di Zelig.

La finale sarà dunque anche un grande spettacolo per il pubblico e una straordinaria opportunità per questi ragazzi di mettere in mostra il loro talento davanti a grandi professionisti sognando così di trasformare finalmente la loro passione in un vero e proprio lavoro nel mondo della musica.

Notti di Talento ha il sostegno di Tecnocasa, Tecnocasa per le imprese, centro estetico The Mirror di Pisa, Seven Stars, Service Marine, Villa Rondini, Poggianti, Masoni, Acque, British School, Farmacie Comunali, Carpensalda e Overmarine.