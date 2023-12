Notti di talento per sostenere: "I sogni di Jo"

Appuntamento con Notti di Talento stasera, ore 21 alla Stazione Leopolda, con una serata speciale natalizia che proporrà un "best of" del contest musicale dei giovani artisti di cui La Nazione è media partner. Una Chrsitmas edition da non perdere anche perché servirà a raccogliere fondi per sostenere le cure e i progetti dell’associazione fondata dai familiari della piccola Jo Santabarbara, la bimba di Tirrenia affetta dalla nascita da emimelia bilaterale tibiale e finora costretta a curarsi negli Usa per sperare in un futuro migliore. I sogni di Jo, il nome dell’associazione fondata dalla famiglia, si prefigge un altro importante obiettivo, che getta il cuore oltre l’ostacolo e guarda al futuro, di Jo ma anche di altri bimbi italiani che vivono la sua stessa condizione: finanziare progetti di formazione per un’assistenza sanitaria specifica.