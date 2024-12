Notti di talento Christmas edition: musica e spettacolo alla Stazione Leopolda

L’appuntamento è per domani sera alle 21 alla Stazione Leopolda: torna, per il secondo anno consecutivo, Notti di talento Christmas edition, lo show natalizio del contest musicale di cui La Nazione è media partner esclusivo e che nell’occasione conta sulla partecipazione del Lenergy Pisa Beach Soccer, la squadra nerazzurra che milita nel campionato di serie A e che quest’anno sarà impegnata nella tappa nazionale del campionato italiano al centro Coni di Tirrenia. Lo spettacolo di domani sera sarà a ingresso libero e gratuito e all’insegna di musica e divertimento con cantanti, ballerini e cabaret.

Lo show sarà trasmesso in diretta radiofonica dall’emittente pisana Radio Incontro e vedrà la partecipazione del coro "Voices of Heaven" di Pisa, uno dei cori gospel più importanti di Europa. Sul palco anche il comico e cabarettista, Claudio Batta, protagonista di tantissime puntate di Zelig, il comedy show di Mediaset, ma anche Joanna&Grace direttamente dal programma di Canale 5 "Io canto family" e Nick MacVicor, musicista scozzese che con la sua cornamusa accompagnerà il pubblico nell’atmosfera natalizia. In cartellone anche il cantante Kevin, che ha partecipato al concerto di Andrea Bocelli, e i vincitori di Notti di Talento 2024: la cantante Rachele Lattanzi e la ballerina Alyssa Lombardi, vincitrice della sezione Danza, che grazie a una borsa di studio messa in palio da Tauria Dance, una delle principali accademia nazionali, sta seguendo un percorso professionale a Roma.

Prevista anche l’esibizione danzante di Aurora Buonanno, una delle finaliste di Notti di Talento. Nel corso della serata, condotta da Ilaria Belli e Leonardo Ghelarducci, verrà consegnata dal presidente Alessandro Donati la strenna natalizia alla prima squadra e ai dirigenti del Pisa beach soccer. La regia dello show è di Stefano Bini, con Michele Ammannati nella veste di direttore di produzione. Responsabile audio e video, Valerio Simonelli. Alla Stazione Leopolda per questa grandissima festa di Natale e di chiusura di un 2024 pieno di successi ci saranno anche i nostri fantastici giudici: la cantante Debrah, la coreografa Ilaria Moretti, il maestro di bon ton Stefano Agnoloni e lo speaker di Radio Incontro, Luca Demar. Tutti hanno fatto parte della giuria della finale di Notti di talento, magistralmente presieduta da Luca Pitteri, direttore di coro e per sei anni insegnante di canto nella scuola di Amici. Un parterre di tutto rispetto per uno show unico nel suo genere che darà il via a tempo di musica al periodo natalizio e dare appuntamento all’edizione 2025 di Notti di talento, alla quale lo staff sta già lavorando, per scovare nuovi talenti da presentare al pubblico pisano e non solo e per sostenerli nel loro percorso per approdare finalmente sul mercato discografico.