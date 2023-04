"Notti di Talento" accende l’Asbuc di Migliarino

E’ un viaggio dentro un sogno. Domani arriva a Migliarino, all’auditorium Asbuc, la seconda audition di "Notti di Talento", il contest dei giovani artisti toscani di cui "La Nazione" è media partner esclusivo e prodotto dall’associazione Mediterranea Music, con Michele Ammannati direttore di produzione e il coreografo e regista di fama nazionale Alex Leardini nella veste di direttore artistico. Il contest è un’opportunità regalata a tanti talenti della nostra regione e non solo che dopo gli anni della pandemia, che ha interamente paralizzato il settore dello spettacolo, possono tornare a esibirsi in pubblico nei migliori teatri del territorio. Dopo la prima tappa al "Rossini" di Pontasserchio (grazie all’ospitalità assicurata dal Comune di San Giuliano Terme) tocca al Comune di Vecchiano, che ha concesso gratuitamente l’auditorium Asbuc di Migliarino (service audio-luci Attiesse di Vecchiano, l’associazione Teatro spettacolo protagonista di tanti eventi sul territorio) farsi carico di offrire una chance a oltre 20 artisti provenienti dalla provincia di Pisa e da altre province toscane: l’appuntamento è alle 16 per uno show per tutti i palati artistici condotto da Leonardo Ghelarducci.

Gli artisti in gara saranno giudicati da una giuria di qualità presieduta da Eleonora Di Miele, attrice, conduttrice televisiva, ballerina, cantante e modella. Insieme a lei la coreografa e insegnante di danza Selena Minervini e Stefano Bini, anima da sempre di Miss Litorale e regista di importante sfilate di moda oltre che apprezzato organizzatore di eventi culturali e di spettacolo in tutta Italia. Gli artisti in gara cercheranno di strappare il pass per la finale in programma il 3 giugno alle 21 al Giardino Scotto di Pisa, nella prestigiosa cornice dello Scotto Festival, mentre l’ultima audition in calendario è in programma il 28 maggio al teatro Nuovo di Pisa grazie all’ospitalità assicurata dell’associazione Binario Vivo. I nomi dei finalisti saranno pertanto resi noti solo dopo l’ultima giornata di casting quando si tireranno le somme dei voti espresi dai giurati. Sono complessivamente 22 gli artisti che saliranno sul palco per contendersi la qualificazione alla finalissima per 19 esibizioni complessive. Ecco i loro nomi: Silvia Castiglioni, Alessandro Del Sarto, Miriana Scura, Silvia Bindi, Ginevra Perullo, Giada Bullentini, Delia Galiano, Georgia Chioni, Katia Vito e Silvia Porciani (voce e chitarra), Federico Paoli, il duo Lavinia Rossi e Margherita Barbi, Ludovica Biagi, Jacqueline Del Ticco, Fancesco Di Fiore, Elisa Lonzi, Anna Baldi, Giacomo Fresta, Chiara Baldanzi, Giorgio Leoni, Alessia Giovannoni. Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito (così come è gratuita per ciascun artista l’iscrizione al talent) grazie al sostegno di Port Authority di Pisa, Pisamo, Gruppo Bubbo, Confcommercio, Euroambiente, Villa Rondini e Cassa Digitale.