Notte degli archivi, l'evento della Rete Archivi Pisani e di Bibliolandia a Vicopisano

Pisa, 6 giugno 2024 - Grandi ospiti per la Notte degli Archivi, all'interno del Festival Archivissima 2024, 7 giugno. Il programma dell'evento promosso a Vicopisano dalla Rete Archivi Pisani-Rete documentaria Bibliolandia della Provincia. NOTTE DEGLI ARCHIVI - In occasione della Notte degli Archivi 2024, promossa da Archivissima, e avente come tema le "passioni", la Rete Archivi Pisani- Rete Documentaria Bibliolandia della provincia ha organizzato un evento che si svolgerà il 7 giugno, dalle 21:30, nell'Archivio Storico di Vicopisano, situato nel complesso storico di Palazzo Pretorio, in via del Pretorio 24, nel Complesso Monumentale della Rocca fortificato da Filippo Brunelleschi. Si tratterà di una conferenza e della presentazione di un lavoro di ricerca svolto dall'archivista di Vicopisano Filippo Mori sulle carte del Fondo Giudiziario del Vicariato di Vicopisano. Mori illustrerà gli archivi di Vicariato e i documenti in esso conservati e le competenze che avevano le magistrature periferiche in termini di amministrazione della giustizia, approfondendo una fonte preponderante degli archivi vicariali stessi, gli atti criminali. Sarà poi data lettura di alcuni documenti che, grazie a una voce narrante, porteranno indietro nel tempo, fino al 1750, e, racconteranno dettagliatamente le indagini relative a un delitto di una donna con movente passionale, "Passione di un perverso animo". Contestualmente l'archivio storico comunale del borgo di Vicopisano sarà aperto alle visite guidate, dalle 21:00 alle 23:30. OSPITI - Gli ospiti dell'iniziativa saranno, oltre all'archivista Mori: Simona Morani, responsabile della Biblioteca di Vicopisano, Arianna Buti, presidente della Rete Bibliolandia, Francesca Pepi, coordinatrice di Bibliolandia, Sara Scatena, archivista di Bibliolandia a Buti, Calcinaia, Casciana Terme Lari e San Giuliano Terme, Laura Guiducci, archivista del Comune di San Miniato, Patrizia Marchetti, archivista del Comune di Montopoli, Diego Sassetti, archivista di Bibiolandia a Cascina, Andrea Brotini, archivista Bibliolandia a Pontedera e facente parte della segreteria della rete archivistica stessa. L'ingresso sia per l'evento che per la visita guidata dell'archivio è gratuita. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a: [email protected] e [email protected] o accedere al sito bibliolandia.comperio.it. Per accedere alla diretta ci si può collegare al canale di Bibliolandia su YouTube. M.B.