Notte Bianca dello Sport a Pisa: Decine di Associazioni in Movimento

Decine le associazioni sportive che pisane il 23 settembre aderiranno alla Notte bianca dello sport, promossa dal Comune nell’ambito di "#Beactive- Settimana Europea dello Sport’ in programma dal 23 al 30 settembre attraverso una serie di eventi realizzati su tutto il territorio nazionale con l’obiettivo di promuovere l’attività sportiva e gli stili di vita sani e attivi, e conseguentemente il benessere fisico e mentale dei cittadini europei. "Lo scopo della serata - sottolinea l’assessore allo sport, Frida Scarpa (foto Del PuntaValtriani) - è quello di celebrare il movimento sportivo cittadino e di promuovere le attività di tutti quei soggetti impegnati a vario titolo nella diffusione della pratica sportiva a Pisa. Invitiamo tutte le associazioni e le società sportive a partecipare all’iniziativa mettendosi in contatto con il Comune". Per partecipare, ma anche per avere informazioni, è possibile contattare l’Ufficio Sport del Comune scrivendo a [email protected] o 3669346182.