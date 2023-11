Non Una di Meno. E la passeggiata: "arrabbiata"

Il giorno 8 di ogni mese, l’Osservatorio nazionale di Non Una di Meno aggiorna i numeri dei femminicidi lesbicidi e transcidi compiuti nel nostro Paese. Proprio ieri, 8 di questo mese, il collettivo Non Una di Meno ha organizzato una ‘passeggiata arrabbiata’ per le vie del centro, in vista della manifestazione nazionale a Roma del 25 novembre contro la violenza maschile sulle donne e di genere.

"Attraverseremo tantissime città in tutta Italia – spiegano dal collettivo Non Una di Meno – per raccontare ancora una volta la ferocia della violenza sulle nostre vite e rendere evidente la sua natura sistemica a chi tenta di minimizzarla, normalizzarla e silenziarla. Abbiamo attraversato le piazze della nostra città prendendo parola sulle molestie e le violenze che subiamo quotidianamente. La fine della passeggiata è avvenuta sul Ponte di Mezzo, dove abbiamo affisso un nastro per oggi donna uccisa nel 2023".