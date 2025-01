Nomine: rinnovato il consiglio direttivo di ConfTaxi Pisa

Pisa, 23 gennaio 2025 – Si è tenuto presso la sede di Confcommercio Pisa in via Chiassatello il consiglio direttivo di ConfTaxi Confcommercio Pisa, che ha eletto Andrea Pistoresi nella carica di presidente.

"Ripartiamo con un gruppo compatto, convinti e determinati a portare le principali istanze della categoria” le parole del presidente di Conftaxi Andrea Pistoresi. “Il nostro è un lavoro che segue inevitabilmente l'andamento dei flussi turistici, ma allo stesso tempo garantiamo quotidianamente un servizio puntuale ed efficiente a disposizione della cittadinanza e dei visitatori. Tra i temi principali da affontare con l'amministrazione comunale ci sono senz'altro il bando per le nuove licenze taxi e il tavolo per la modifica del regolamento sul servizio pubblico non di linea, oltre alle crescenti difficoltà della viabilità nel centro di Pisa, soprattutto in zona Stazione, dove nelle ore di punta il traffico risulta particolarmente congestionato. Alla luce di tutto ciò, il rapporto con l'amministrazione comunale deve essere collaborativo, salvaguardando il principio della rappresentanza, fondamentale per raggiungere il migliore risultato per la collettività”.

“Esprimiamo i migliori auguri di buon lavoro al nuovo presidente e all'intero consiglio direttivo” dichiara il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli. “Quella dei tassisti è una categoria che riveste un'importanza strategica nel sistema di accoglienza turistica, ci impegneremo nell'interesse di tutti per affrontare le questioni più importanti. Siamo un'associazione aperta e inclusiva e migliorare e rendere più agevole il lavoro di questa categoria significa migliorare automaticamente la vita di cittadini e turisti, collaborando in sinergia con le altre componenti del turismo pisano”.