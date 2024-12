Nomine: cambio al vertice nel Rotary Club Pisa

Pisa, 16 dicembre 2024 – Il Rotary Club Pisa si rinnova nella tradizione. Novant’anni di idee e sostegno alla crescita di Pisa e del suo territorio. Novant’anni da quando il Rotary Club Pisa, il secondo della Toscana per anzianità e tra i primi dieci in Italia, è stato fondato nel lontano 22 aprile 1934. E proprio nel pieno dei festeggiamenti di questo importantissimo anniversario nei giorni scorsi gli attuali soci del Rotary Club Pisa si sono riuniti per l’annuale assemblea elettiva per individuare il presidente dell’annata 2026-27 e il consiglio direttivo che affiancherà il presidente eletto dell’annata 2025-2026, l’ingegner Paolo Ghezzi.

La commissione elettorale, composta dall’avvocato Michele Mariani, dal professor Massimo Losa e dal dottor Tommaso Menchini Fabris ha avviato le operazioni di scrutinio. Il professor Giuseppe Turchetti è risultato il nuovo presidente per l’annata 2026-2027 del Rotary club Pisa.

L’assemblea dei soci ha eletto il consiglio direttivo che affiancherà Paolo Ghezzi nell’annata 2025-2026. I membri del futuro consiglio direttivo eletto sono i vice presidenti Fabrizio Sainati e Mojgan Azadagen, Tommaso Strambi in qualità di segretario, Andrea Mattolini nel ruolo di tesoriere, Nicola Piegaja nelle funzioni di prefetto, Fabio Beltram e Ginevra Venerosi Pesciolini quali consiglieri. Ai neo eletti l’augurio del Rotary Club Pisa di poter svolgere molte e proficue attività in linea con i più alti principi rotariani.