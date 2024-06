Nomine: Angelo Vistoli nuovo preside della Classe di Scienze della Scuola Normale

Pisa, 27 giugno 2024 – Il professor Angelo Vistoli è stato eletto Preside della Classe di Scienze della Scuola Normale Superiore per un triennio accademico, a partire dal prossimo 1° novembre. Succede al professor Andrea Ferrara, in carica dal 2018 per due mandati consecutivi. L’elezione è avvenuta nella riunione del consiglio di Classe avvenuta lo scorso 24 giugno. Sempre a giugno, il 13, la riunione della Classe di Scienze politico-sociali con sede a Firenze ha confermato il professor Guglielmo Meardi Preside per un nuovo triennio accademico, a decorrere dal primo novembre (l’altro Preside della Scuola, della Classe di Lettere e Filosofia, è il professor Stefano Carrai).

Laureato presso l’Università di Bologna nel 1981, Vistoli ha conseguito il dottorato presso il Massachusetts Institute of Technology nel 1987, è stato Assistant Professor presso la Harvard University dal 1987 al 1990, Professore Ordinario di Algebra all'Università della Basilicata dal 1990 al 1993, all'Università di Bologna dal 1993 al 2006. È arrivato alla Scuola Normale Superiore nel 2006 come Professore Ordinario di Algebra, e dal novembre 2007 è Professore Ordinario di Geometria. In precedenza aveva già ricoperto la carica di Preside di Scienze.

Guglielmo Meardi ha studiato sociologia e scienza politica a Milano, Parigi, Varsavia e Firenze (EUI), e ha insegnato per vent’anni all’Università di Warwick, Regno Unito, dove è stato Professore di Relazioni Industriali e Direttore dell’Industrial Relations Research Unit. È direttore dell’European Journal of Industrial Relations. Alla Normale è ordinario di Sociologia dei processi economici e del lavoro.