"Nessuna delle due è in discussione. Ora abbassare i toni e pensare al voto"

"Siamo dentro una delle campagne elettorali più importanti di sempre, sia per il voto amministrativo che per quello europeo. In questi mesi abbiamo lavorato a testa bassa perché il prossimo 9 giugno si possa registrare un risultato importante per il Pd e il centrosinistra a tutti i livelli. Siamo convinti che andrà così. Tutti, a partire dal segretario regionale, siamo impegnati senza sosta per raggiungere questo obbiettivo. Urge però abbassare le tensioni e i conflitti, soprattutto quelli interni che sono relativi a pochissime realta locali ma che allontanano da noi prima di tutto il nostro popolo e non appassionano certamente gli elettori indecisi. Dobbiamo parlare alle persone dei loro problemi e non apparire distaccati perché impegnati da altre vicende. Non serve puntare l’indice nè alimentare atteggiamenti divisivi. Alessandra Nardini è una dirigente politica di valore che sta svolgendo il suo ruolo in Regione con competenza e determinazione. Non sono in discussione la sua buona fede e coerenza. In provincia di Pisa si vota in tanti comuni e noi sosteniamo convintamente i nostri candidati e candidate sindaco. Siamo certi che se parliamo dei problemi e delle necessità delle comunità, proponendo soluzioni e opportunità, i cittadini sapranno premiarci, a Capannoli, sostenendo la candidata del Pd, come negli altri contesti locali. Quindi, come abbiamo ribadito anche ieri, facciamo appello alla responsabilità di tutti: pensiamo al voto amministrativo e europeo di giugno. Stop alle polemiche tutte. Stiamo uniti e uniti festeggeremo il nostro risultato". Così il segretario regionale del Pd toscano, Emiliano Fossi, interviene dopo le parole di Barbara Cionini, ieri nell’intervista a La Nazione.