Nerini: "La Leopolda è la casa di tutti". E chiede una firma per la nuova caserma

"Le notizie della riunione contro la nuova base militare alla Leopolda fanno riflettere su alcuni aspetti: ma la Leopolda non era finita? Dove sono i catastrofisti di sinistra che difendevano l’indifendibile e ora hanno spazi per portare avanti le loro idee sbagliate?". Così polemizza Maurizio Nerini (Fdi), commentando l’assemblea ambientalista di domani alle 15 proprio alla Leopolda per dire no alla base militare a San Piero. Nerini ricorda che tra i relatori ci sono "il professor Pranzini, ideatore delle spiagge di ghiaia a Marina, e la prorettrice Giuliani alla quale andrebbe chiesto come mai per la nuova sede di Veterinaria si è scavalcata la pianificazione comunale". Infine, Nerini invita a sottoscrivere la petizione pro base (www.change.org/p/a-favore-alla-base-dei-carabinieri-a-pisa).