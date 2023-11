Nella Confindustria pisana nasce il Gruppo Nautici: il presidente è Claudio Rossi

Pisa, 29 novembre 2023 – Presieduto da Claudio Rossi, si è costituito nei giorni scorsi il Gruppo Nautici che all’interno dell’Unione Industriale Pisana riunisce le aziende del settore che operano intorno al Canale dei Navicelli. Del Gruppo Nautici fanno parte realtà importanti del settore, con mercati internazionali e riconosciute in tutto il mondo e che negli anni hanno investito sul Canale creando un indotto di circa 1000 addetti.

“Il Gruppo si pone l'obiettivo di portare avanti le esigenze del settore nautico che rappresenta una realtà in forte crescita nel tessuto economico locale e nazionale” dichiara il neo presidente del gruppo Claudio Rossi, ceo della azienda Rossi Navi. “Essere uniti e sotto un unico gruppo ci permette di avere un peso maggiore. Ringrazio i colleghi per avermi indicato per questo compito di rappresentanza così importante”.

Con la costituzione di quello dei Nautici si accrescono i gruppi all’interno dell’Unione Industriale Pisana che abbracciano molti settori, dalla chimica e la farmaceutica all’edilizia e alla metalmeccanica, dal conciario e calzatura alle aziende tecnologicamente avanzate e dell’economia circolare.