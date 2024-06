Nel Parco per i piccoli malati

Prevista domani, domenica 9 giugno, nel parco di San Rossore, la seconda tappa del 3° Giro d’Italia delle Cure palliative pediatriche, organizzato dall’associazione Respirando in collaborazione con Fiab Pisa. L’iniziativa ‘0-2-4 ruote nel parco’ è gratuita e aperta a tutti, con particolare attenzione a bambini e famiglie con disabilità. Il tragitto sarà percorribile a piedi, in bici e in carrozzina e sarà allietato dalla presenza dei clown dottori di ‘Chez nous le cirque’, i cosplay dei cartoni animati dei Cavalieri del sorriso, gli attori dell’associazione Viva Voce, i Magicolieri e i cani da pet-teraphy e allerta medica dell’associazione Ananda Guna K9. I clown dottori allestiranno l’ospedale Micurodite, dove i bambini si prenderanno cura dei pupazzi, visitandoli e medicandoli con cerotti e fasce di tanti colori. Parteciperanno inoltre il ‘Team Dery Sla’, l’associazione ‘M’aMa – Dalla parte dei bambini’ (le Mamme Matte) e la rete di sostegno alla maternità e all’infanzia. "Dopo il successo dello scorso anno – spiega Francesca Baldo, medico e presidente dell’associazione Respirando -, la nostra associazione ha deciso di riproporre l’evento perché i bambini da noi assistiti necessitano di Cure palliative pediatriche (Cpp) ed è omportante sensibilizzare la popolazione su questo tema, spesso misconosciuto o frainteso". Le Cpp hanno come scopo quello di preservare la qualità della vita del bambino con malattia inguaribile ad elevata complessità nel miglior modo possibile. Il domicilio in tal senso costituisce, nella maggioranza dei casi, il luogo preferito dalle famiglie e dal paziente per la cura e l’assistenza, "ma i bisogni a cui dare risposte sono tanti e nessuno di noi, singolarmente, può fornirle tutte". "L’anno scorso – prosegue Baldo - abbiamo approfondito il tema dei ‘falsi miti’ mentre quest’anno l’attenzione è focalizzata sul fatto che per rispondere ai numerosi bisogni è indispensabile operare insieme, ciascuno a suo ‘nodo’, favorendo la creazione e lo sviluppo delle reti di Cpp: nodo clinico, nodo servizi sociali, nodo educativo, nodo comunitario". La partenza dei ciclisti è prevista alle 9 da piazza dell’Arcivescovado, alle 10 inizierà la passeggiata 0-2-4 ruote fino all’inizio del sentiero ‘Sabrina Bulleri’ dove sarà offerta una merenda ai partecipanti; l’evento terminerà alle 12 nell’area pic-nic all’inizio della via del Gombo. Per iscriversi form al link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCt9z_tvGYqf75q4RxCruSZywqE7xG3rLw-xbzUB20eKXN_g/viewform?pli=1 . Informazioni al numero 389 2372150.

S.T.