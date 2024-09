Navigarte sbarca in Corte Sanac

Nuovo appuntamento per la XIV edizione di “NavigArte. NavigAzioni fra danza, musica, arti visive alla Porta del Mar”, il festival internazionale diretto da Flavia Bucciero che fino al 18 ottobre fa di Pisa in un palcoscenico a cielo aperto, un fenomeno comunitario che fa viaggiare dentro culture diverse. Domani alle 21 al Teatri di Danza e delle Arti in Corte Sanac va in scena lo spettacolo diConcorda/Movimentoinactor “Aporie del presente” di e con Iolanda Del Vecchio e Silvio Sgueglia nel quale gli artisti indagano la relazione con sé stessi e la realtà manifesta, dialogando con essa attraverso linguaggi fluidi del nostro tempo nella convinzione che l’arte debba essere fenomeno comunitario. Seguirà lo spettacolo “Bagagli di vita” di e con Leila Ghiabbi In scena ci sono tanti bagagli accatastati insieme con forme, dimensioni, pesi diversi. Ognuna di queste valigie ha una targhetta con scritto il nome di un proprietario, l’immaginazione galoppa sulla vita di ognuno di loro. E un deposito bagagli, luogo di incontro e scontro di diverse identità, si trasforma nell’occasione per un viaggio verso un mondo dove le parole, i gesti prendono forma senza paura né giudizio. La serata dà spazio al lavoro di due giovani coreografe della Compagnia, d ue stili diversi e che rivelano due personalità di autrici , molto interessanti. Seguirà giovedì 3 ottobre alle 21sempre presso Teatri di Danza e delle Arti in Corte Sanac - lo spettacolo della Compagnia Chille De La Balanza “Una ragazzina” di e con Sara Tombelli, la storia di Anna che esce di casa di notte, perché a casa dovrebbe rimanere silenziosa e invece lei ha l’urgenza di raccontarsi e il bisogno di essere ascoltata.