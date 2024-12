Natale con Lucilla: magia e musica alla Città del Teatro di Cascina

CASCINA - Oggi la Città del Teatro di Cascina accoglie grandi e piccoli per un appuntamento imperdibile: “Natale con Lucilla”, il nuovo spettacolo della fatina del sole che ha incantato milioni di bambini attraverso YouTube, raggiungendo oltre un miliardo di visualizzazioni.

Con due repliche, alle 16 e alle 18.30, nella sala Franca Rame e Dario Fo, Lucilla porterà sul palco un’esperienza unica e coinvolgente per vivere insieme la magia della festività più attesa dell’anno.

Lo spettacolo, completamente rinnovato, offrirà un’esplosione di emozioni tra specchi, colori e immagini. Lucilla darà vita alle sue canzoni più amate, inclusi i brani natalizi che hanno reso il suo repertorio un punto di riferimento per le famiglie. Ad accompagnare Lucilla sul palco ci saranno le sue immancabili ballerine e le simpatiche elfette, pronte a trasportare il pubblico nel più gioioso clima natalizio.

Lucilla non è solo un’artista amata dai bambini, ma una vera educatrice. Oltre al successo delle sue canzoni, che spesso trattano temi didattici come alfabeto, numeri, colori e forme, Lucilla si è laureata in Scienze dell’Educazione.

Info: 050.744400 [email protected]

Biglietti: Disponibili in prevendita presso il botteghino del teatro e sul circuito Ticketone.