Museo di Storia Naturale: "L’arte dell’inganno in natura"

Calci (Pisa), 8 maggio 2023 . Venerdì 12 maggio 2023 alle 17 il Museo di Storia Naturale ospiterà una conferenza di Emanuele Biggi e Francesco Tomasinelli, naturalisti, fotografi professionisti e curatori dell’esposizione temporanea “Kryptòs. Inganno e mimetismo nel mondo animale”, ospitata al Museo fino al 12 novembre 2023. Dopo la conferenza sarà possibile visitare la mostra insieme ai curatori. ARTE DELL'INGANNO - "L’arte dell’inganno in natura" è a cura di Emanuele Biggi e Francesco Tomasinelli. In natura nulla è come sembra e l’inganno è l’unica costante. Mimetizzarsi non vuole dire solo nascondersi, ma fingere di essere qualcosa di diverso; gli animali assumono forme e colori di quanto li circonda, oppure spaventano i nemici con colorazioni vistose. Ci sono mantidi religiose che si travestono da fiore, ragni che fingono di essere escrementi di uccello e rane con linee che ne spezzano la sagoma, rendendole irriconoscibili. Nel corso di questo incontro saranno esaminati, con l’aiuto di fotografie e video prodotti in ogni angolo del mondo, alcuni dei casi di mimetismo più clamorosi in natura, protagonisti della mostra “Kryptòs. Inganno e mimetismo nel mondo animale” presso il Museo di Storia Naturale. La conferenza è a ingresso libero. ALTRI EVENTI - Notte dei Musei: Sabato 13 maggio 2023 torna il consueto appuntamento con la Notte Europea dei Musei. Per l’occasione il Museo di Storia Naturale sarà aperto, oltre al consueto orario, dalle ore 19.00 alle ore 23.00, con ingresso gratuito a tutte le esposizioni permanenti. Il Museo a Lucca Bimbi: Il 13 e 14 maggio 2023 il Museo di Storia Naturale partecipa a “Lucca Bimbi”, la manifestazione dedicata ai bambini e alle loro famiglie, che vede protagoniste attività culturali, creative, didattiche, scientifiche e laboratoriali. Meraviglie mineralogiche della Toscana: Il Museo di Storia Naturale è lieto di presentare "Meraviglie mineralogiche della Toscana", una esposizione temporanea con la selezione dei campioni della collezione di Angelo Da Costa acquisiti dal Museo. La mostra è visitabile dal 1° aprile al 31 maggio 2023. Kryptos. Esposizione temporanea “Kryptòs. Inganno e mimetismo nel mondo animale”, ospitata al Museo fino al 12 novembre 2023. Dopo la conferenza sarà possibile visitare la mostra insieme ai curatori. M.B.