Museo della Grafica, un'iniziativa speciale per il Gioco del Ponte

Pisa, 28 giugno 2024 - Domani, sabato 29 giugno, in occasione del Gioco del Ponte, il Museo della Grafica si unisce al coro delle celebrazioni con un'iniziativa speciale per i suoi visitatori: l'ingresso sarà gratuito e sarà possibile ammirare la mostra "Renzo Galardini. Giugno a Pisa", a cura di Alessandro Tosi, direttore scientifico del Museo. Sarà inoltre donato ai visitatori il volume “Renzo Galardini. Giugno a Pisa”, a cura di Alessandro Tosi, edizioni ETS.

Il percorso espositivo presenta una serie di opere legate alla città di Pisa, alla sua storia e alle sue manifestazioni più suggestive.

Nelle opere presenti in mostra è possibile ammirare l’universo visionario dell’artista, nutrito di citazioni coltissime che si intrecciano, con assoluta padronanza tecnica e rara finezza espressiva, a suggestioni dal timbro fiabesco e popolare. Numerosi sono i rimandi alla città di Pisa, alla sua gloriosa storia e alle sue manifestazioni più suggestive.

Inoltre, saranno esposti anche i due manifesti originali realizzati dal maestro per la ricorrenza del Capodanno Pisano e del Gioco del Ponte.

L'iniziativa è stata fortemente voluta dal direttore del Museo, Alessandro Tosi, dalla presidente Elena Del Rosso e realizzata in collaborazione con l'assessorato alla Cultura del Comune di Pisa (assessore Filippo Bedini), con l'intento di valorizzare gli aspetti più peculiari legati alle tradizioni e alle manifestazioni storiche della città di Pisa.

Nato a Pisa nel 1946, Renzo Galardini si diploma con Guglielmo Malato e Vitaliano De Angelis all’Istituto d’Arte di Lucca, presso il quale subentra successivamente come docente. Frequenta poi il corso di scenografia all’Accademia di Belle Arti Firenze. Pittore, incisore e ceramista di profonda sensibilità, Galardini ha tenuto personali in Italia e all’estero pubblicando numerose edizioni grafiche. Il suo universo visionario si nutre di citazioni coltissime che si intrecciano con assoluta padronanza tecnica e rara finezza espressiva a suggestioni dal timbro fiabesco e popolare. Galardini ha partecipato a importanti mostre d’incisione quali: 1981, Presenza di grafica in Toscana, Castiglioncello; 1986, Biennale “Tono Zancanaro”, Vico d’Elsa; 1987, Mostra d’arte grafica internazionale di Tampa, Florida; 1992, VI Mostra Biennale Internazionale della Grafica, Trento; 1993, Repertorio per incisioni italiane, disegni e stampe, Bagnocavallo; 1998, Incisione a Pisa nel XX secolo, Pisa; 2008, Leonardo Sciascia Amateur d’Estampes, Milano; 2012, Biennale d’incisione “Carmelo Floris”, Nuoro; 2021, Mitografie e altre favole. Le stampe di Renzo Galardini, Museo della Grafica, Pisa. Importanti studiosi e critici d’arte, tra cui Dino Carlesi, Enzo Carli, Giuseppe Cordoni, Elisa Gradi e Nicola Micieli, hanno scritto contributi sulla sua opera.