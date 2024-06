MuriStorti, la rinascita fa centro. Riapre il locale di piazza Garibaldi

L’estate riporta a nuova vita per l’ex Bazeel. Lo storico pub di piazza Garibaldi all’angolo con Lungarno Pacinotti, rinasce con il nome di MuriStorti – caffè, bistrot e miscele. Un locale completamente rinnovato che mantiene intatta la struttura originaria, peroffrire nuovi servizi a disposizione di pisani, visitatori, studenti e turisti che frequentano il centro città. L’inaugurazione alla presenza del sindaco di Pisa Michele Conti, del presidente e del direttore di Confcommercio Pisa Stefano Maestri Accesi e Federico Pieragnoli, dell’assessore al Commercio del Comune di Pisa Paolo Pesciatini e del presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest Valter Tamburini. "Io e gli amici che mi hanno accompagnato in questa avventura siamo lieti e orgogliosi di offrire alla città di Pisa, un luogo speciale, aperto a tutti, dove trascorrere momenti piacevoli dal caffè del mattino al lounge bar – racconta Marco Salvadori, imprenditore, già titolare di altri locali (uno su tutti, il Bar Livorno di Porta a Mare) e fondatore di MuriStorti – con tre compagni di viaggio: Gionata Ribechini, amico speciale e sociodi tante avventure; Andrea Lenzi, amico e specialista in finanza, La Cittadella Caffè, che mi accompagna da sempre. Abbiamo iniziato svolgendo un lavoro di restauro su questo bellissimo immobile abbandonato già da qualche anno, per creare un ambiente confortevole, che rispecchiasse la natura e la storicità dell’immobile con qualche tocco di modernità. Ringrazio i i tanti cllaboratori che ci hanno permesso di realizzare i MuriStorti: l’impresa edile Gaglio, Cortesi Impianti, ArteLegno, Maurizio Giusti, Marco Sensi e a tutti i fornitori, e ancora gli architetto Maurizio Caciagli e Fabrizio Cerrai dello studio Seven&Seven Architettura con tutto il suo pool. Un grazie speciale va infine a un pisano doc, Giorgio Bargiani, caro amico che ci ha aiutato tantissimo con i suoi preziosi consigli". I complimenti e i migliori auguri per questa nuova avventura giungono dai vertici di Confcommercio Pisa, con il presidente Stefano Maestri Accesi e il direttore Federico Pieragnoli. "Un intervento – ha detto il sindaco di Pisa Michele Conti – che riqualifica la nostra città, la sua offerta turistica e commerciale". "È sempre bello vedere una attività rinascere dalle ceneri di una precedente - ha sottolineato il presidente della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, Valter Tamburini – , pronta alla ripartenza con uno spirito rinnovato, per vivacizzare la nostra splendida Pisa, augurando una buona riuscita ai titolari di questa impresa".