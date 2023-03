Muore neonata, ipotesi percosse Sotto accusa l’educatrice del nido

La morte di una neonata e un dubbio tragico. Un incidente o l’esito fatale di brutali percosse? Una bimba italiana di appena 6 mesi è morta la notte tra mercoledì e giovedì in Belgio, dopo aver lottato per più di tre giorni tra la vita e la morte in rianimazione in ospedale, dov’era giunta in condizioni già disperate. Il padre è pisano. Una "caduta", avrebbe spiegato l’educatrice dell’asilo nido a Kassel-Lo, nei pressi di Lovanio, al quale l’avevano lasciata come ogni giorno i genitori. La gravità delle ferite è parsa subito evidente.

Quando sono intervenuti i soccorritori la bimba era già priva di conoscenza. In ospedale è stata poi accertata una frattura cranica con emorragia cerebrale e la piccola è stata subito posta in terapia intensiva. Gli inquirenti hanno così aperto un’indagine. Al giudice istruttore l’educatrice del nido aveva ribadito la prima versione, parlando di una caduta accidentale. Ma secondo il medico legale le ferite riportate dalla piccola non sarebbero compatibili con quanto raccontato. L’inchiesta aperta ipotizza l’aggressione e le percosse. "A. non si sveglierà più", è stato lo straziante annuncio dato nella notte dai genitori ai propri contatti sui social. "Sono stati i sei mesi più belli della nostra vita e la sua perdita ci lascia una voragine nel cuore - hanno scritto -. Il babbo e la mamma ti penseranno sempre. Addio piccola". I genitori della bimba vivono da diversi anni in Belgio e sono entrambi ricercatori. La madre è di Carmiano, nel Salento. Mentre il padre è toscano, di Pisa. I funerali, secondo quanto si apprende, si dovrebbero tenere in Belgio. "Questa storia ci lascia tutti sconvolti - afferma il sindaco di Carmiano, Giovanni Erroi -. Siamo davvero rammaricati e vorrei esprimere il mio cordoglio e le condoglianze a nome di tutta la cittadinanza alla famiglia per questo tragico incidente. Conosco tutti i parenti della madre, il fratello, i cugini. Carmiano ha 12mila abitanti. La madre è via ormai da qualche anno".

L’educatrice - adesso sospesa - avrebbe raccontato che la bimba le è scivolata dalle braccia mentre era al fasciatoio. Era stato lo stesso papà della bimba a raccontare in un gruppo social con altri genitori del terribile incidente. "Lunedì è successa una tragedia a nostra figlia di 6 mesi all’asilo nido a causa di un incidente o negligenza", aveva detto, "la polizia sta indagando". In nottata il tragico epilogo.