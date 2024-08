Muore nell’auto a fuoco di notte sulla Calcesana

La sua auto, una vecchia Renault 4, è uscita fuori strada e ha preso fuoco, trasformandosi in una trappola mortale per il conducente, Luigi Carlo Cini, 82 anni , residente a Cascina. È il terribile incidente stradale verificatosi intorno alle 2 della notte scorsa, tra il 13 e il 14 agosto, lungo la via Provinciale Calcesana, tra Caprona e Mezzana dopo la curva di via Del Paduletto, davanti alla Pieve di Santa Giulia nel territorio comunale d San Giuliano Terme.

Secondo una prima ricostruzione l’anziano pensionato, che stava rientrando a casa sua a dopo una serata trascorsa con alcuni amici a prendere il fresco – per cause ancora in corso di accertamento – ha sterzato e perso il controllo del veicolo finendo fuori strada e il mezzo si è poi ribaltato nei campi.

La macchina purtroppo si è anche incendiata e l’uomo, che forse ha perso i sensi nell’urto, è rimasto intrappolato tra le lamiere, non ha avuto alcun scampo. Sono stati alcuni passanti, a notare le fiamme nel campo che costeggia la Calcesana, subito dopo la curva di Caprona, dando immediatamente l’allarme alla centrale del 118 e ai vigili del fuoco. Ma per l’ottantaduenne purtroppo ormai non c’era più niente da fare. Sul posto sono intervenute i vigili del fuoco che hanno spento il rogo rinvenendo il corpo carbonizzato. Presenti anche i sanitari del 118 e la pattuglia della Stradale per i rilievi del caso. La salma è stata trasferita all’obitorio di Medicina legale, dove rimane a disposizione del magistrato di turno, che valuterà in giornata se disporre l’autopsia o procedere con una ricognizione esterna, per poi riconsegnarla ai familiari.