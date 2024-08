"Multiutility: Pd e M5S ora votino con la Lega in consiglio regionale"

"Notiamo con soddisfazione che il tema dell’acqua fuori dalla Multiutility lanciato dalla Lega con una precisa proposta di legge - la 222 - presentata nel 2023 che valorizza gli stessi contenuti del referendum 2011 piace e sta scaldando lo stesso dibattito in seno al campo largo Pd-M5S. Bene, se le cose stanno davvero in questo modo, la sinistra porti subito la nostra proposta di legge alla discussione, al confronto ed all’approvazione in Consiglio regionale dando riprova concreta che c’è della sostanza nelle loro prese di posizione e non solo ricerca di visibilità e di accordicchi sottobanco".

Così Elena Meini, capogruppo in Consiglio Regionale della Lega unitamente a Massimiliano Baldini, primo firmatario della proposta di legge, intervengono sul dibattito che scalda questi giorni i dem pisani e regionali.

"Il tema della gestione delle risorse idriche è al centro del dibattito regionale sotto più profili da parte di numerosi enti e non può più attendere. Dobbiamo sbrigarci – incalzano gli esponenti della Lega - e per questo motivo subito alla ripresa dei lavori auspichiamo che l’elaborato presentato dalla Lega e che ha già visto la sua esposizione in Commissione Ambiente per poi essere incomprensibilmente congelato, riprenda il suo iter con una serie di confronti franchi ed aperti per poi giungere al dibattito conclusivo ed al voto in Consiglio regionale".