Multata sul bus mai preso. Appello al sindaco Conti

Ha fatto reclami a voce, adesso, ha riempito anche i form online. In passato aveva inviato email (mai arrivate però). La signora Denise Pacini ne fa una questione di principio, "per evitare ad altre persone la mia stessa odissea". Il 7 febbraio 2023 alle 16.24 risulta essere stata trovata senza biglietto e, quindi, multata, sulla tratta Cascina-Pontedera. Stessa situazione il 13 marzo 2023 alle 17.51, su Pisa-Cascina-Putignano. Ma la signora su quelle linee e neppure su altre è mai salita. "Perché sono 20 anni che non utilizzo il pullman". Un piccolo mistero anche se qualche sospetto lo ha. "Evidentemente qualcuno, che si è visto scoperto dai controllori, ha dato i miei dati, nome e indirizzo di casa. Chissà per quante volte oltretutto. Il punto è che non possono chiedere i documenti e quindi è difficile verificare che i dati forniti corrispondano davvero alla persona che hanno difronte".

La donna ha le prove anche di essere stata altrove in quei momenti: "il mio riepilogo mensile di Google Maps, ero da un’altra parte, ho tutte le schermate che lo dimostrano". "Mi sono arrivate queste multe a domicilio: una il 21 giugno e l’altra l’11 luglio. Ho presentato subito reclamo perché non avevo neppure idea di come fosse potuto accadere, ho provato sia online che di persona".

Adesso la signora ha scritto sia al sindaco Michele Conti, sia alla Prefettura. "E’ la procedura che contesto. Ho dovuto presentare una denuncia, al momento contro ignoti, per sostituzione di persona. Ma i controllori dovrebbero accertarsi dell’effettiva identità della persona che hanno davanti. Non si può trovare un altro metodo al posto della richiesta dei documenti che non è possibile? Faccio questa piccola battaglia – ci aveva raccontato Denise – non solo per me ma anche per chi non ha la possibilità di reclamare come me, perché magari anziano". Autolinee Toscane ha chiesto alla signora di compilare i form online. "Con quelli ricostruiremo tutta la vicenda e cercheremo di rispondere quanto prima, non appena sarà possibile fare le verifiche su questo caso".

Antonia Casini