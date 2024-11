Mostra "I Volti del GIoco": alla cappella Sant'Agata premiate le scuole

Pisa, 2 novembre 2024 - Nella cappella di Sant’Agata si è svolta stamattina la premiazione delle scuole che nello scorso anno scolastico hanno partecipato alle iniziative organizzate dalla parte di Mezzogiorno e di Tramontana finalizzate alla conoscenza del Gioco del Ponte e della storia della città. L’evento è avvenuto nell’ambito della mostra di pittura “Volti del Gioco” con i quadri dell’artista di Marco Pellegrini, una carrellata di protagonisti contemporanei del Gioco del Ponte ritratti con impressionante somiglianza. L’iniziativa, promossa e organizzata dal Comune di Pisa (l’assessorato alle tradizioni storiche e l’assessorato alla scuola) e dalle parti di Mezzogiorno e Tramontana, è l’occasione per visitare il monumento di proprietà comunale recentemente restaurato da Palazzo Gambacorti con il contributo della Fondazione Pisa. La mostra rimarrà aperta fino a domenica 3 novembre, con orario 14:30 – 16:30. Erano presenti l’assessore alla scuola e alle politiche educative Riccardo Buscemi, il Generale della Parte di Mezzogiorno Sergio Mantuano e il generale della Parte di Tramontana Matteo Baldassarri.

“Mi complimento con l’artista Marco Pellegrini - ha affermato Riccardo Buscemi - per i suoi bellissimi dipinti che ritraggono i nostri figuranti e combattenti di oggi, e ringrazio le Parti di Mezzogiorno e Tramontana per la meritoria opera di divulgazione nelle scuole”. Sono state premiate per Mezzogiorno scuola primaria "A.Biagi", Scuola Infanzia "Gianfaldoni", scuola primaria "Cesare Battisti", scuola primaria "E.Zerboglio”, scuola secondaria di I grado "Renato Fucini", istituto di istruzione superiore " E.Santoni", biotecnologie sanitarie indirizzo C6 Chimica, Materiali e Biotecnologie, scuola primaria "R.M.Genovesi", Oratoio scuola secondaria di I Grado "Castagnolo - San Piero a Grado".

Per Tramontana scuola primaria "Damiano Chiesa", scuola primaria "Nicola Pisano", scuola primaria "Guglielmo Oberdan", scuola secondaria di I grado "Vincenzo Galilei", scuola dell’Infanzia "Giacomo Puccini", scuola dell’infanzia "Maria Montessori", scuola primaria "E.Novelli", scuola primaria "Vittorio Veneto"– Calci.