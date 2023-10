Morto il professor Renzo Rossi a Pisa: ricordo dell'illustre docente

Dopo una breve e inesorabile malattia si è spento il professor Renzo Rossi, per trent’anni docente di Chimica delle sostanze organiche naturali dell’Università di Pisa. La salma è esposta alla cappellina della Misericordia al cimitero di via Pietrasantina. Il funerale è fissato per le 15 di oggi, giovedì 5 ottobre, nella chiesa di Santa Caterina in Pisa. Il professor Renzo Rossi si era laureato (con lode) in Chimica nel nostro ateneo nel 1960 sotto la guida del professor Piero Pino, allievo del premio Nobel Giulio Natta. Nel 1969 divenne assistente ordinario alla facoltà di Scienze. Due anni dopo conseguì la libera docenza in Chimica organica. Dopo aver ricoperto altri incarichi intermedi all’Università e alla Scuola Normale Superiore, nel 1980 il professor Rossi divenne ordinario di Chimica organica all’Università della Calabria. Nel 1982 tornò nuovamente a far parte dell’Università di Pisa dove ha tenuto, fino alla pensione, la cattedra di Chimica dei composti organici naturali al Dipartimento di Chimica e chimica industriale. Dal 1988 è stato anche affidatario del corso di Chimica organica. Nel 1999 l’Università gli ha conferito l’Ordine del Cherubino. Il professor Rossi è stato membro dell’editorial board della Gazzetta Chimica Italiana e di riviste di Entomologia Agraria e membro dell’International organization for the biological control of noxious animals and plants e di numerosi convegni, pubblicazioni, eventi. Intensa attività di ricerca del professor Renzo Rossi, concretizzata in oltre 200 articoli scientifici, e in numerose review, capitoli di libri e monografie.