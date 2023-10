Morto il banchiere Pacini Battaglia a Pisa: Uomo simbolo di Tangentopoli

Erano anni che Pierfrancesco Pacini Battaglia, originario di Bientina, viveva a Roma dove, si apprende, è morto all’età di 89 anni. Problemi di salute se li portava dietro da anni, e da qualche tempo le sue condizioni si erano aggravate. Conosciuto come "Chicchi", il suo nome entrò nelle cronache nel 1993, esattamente trent’anni, quando venne coinvolto in Mani Pulite. E alla fine rimase uno degli uomini simbolo degli anni di Tangentopoli. Quella stagione caratterizzata da un ciclone di inchieste giudiziarie che misero sotto la lente la collusione fra la politica e l’imprenditoria italiana e che vide al timone un pool di pm milanesi. Pierfrancesco Pacini Battaglia è stato banchiere, uomo d’affari, colto ed intelligente, scaltro e dalla battuta pronta: le dichiarazioni che rese all’epoca nei suoi interrogatori diventavano titoli a caratteri cubitali per la cronaca giudiziaria che allora troneggiava sulle prime pagine e nell’apertura dei telegiornali. Una mente raffinata e brillante, quella di Pacini Battaglia, grande navigatore, indubbiamente, nell’Italia della prima Repubblica, e secondo molti profondo conoscitore delle logiche dei partiti che ne furono protagonisti per mezzo secolo.

Le sue radici sono a Bientina, appunto, anche se aveva scelto di vivere nella capitale. Nel 2010, dopo diciassette anni, ricordiamo dalle cronache, il banchiere e finanziere di Bientina venne assolto dal tribunale di Perugia che lo ritenne ‘non colpevole’ per il reato di riciclaggio, al termine del processo nato dalla cosiddetta ‘Tangentopoli 2’. La villa di famiglia di Pacini Battaglia è appunto a Bientina. E’ una dimora bellissima, suddivisa su tre piani, con un parco di novemila metri quadrati. La Villa, data in concessione al Comune di Bientina, ha lo scopo di promuovere eventi di natura culturale ed artistica.

C. B.