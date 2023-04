Bientina (Pisa), 2 aprile 2023 – Lo hanno trovato privo di conoscenza alcune persone di passaggio. Era caduto dalla bicicletta, immobile. Hanno chiamato il 118 ma ogni tentativo di rianimazione dei sanitari è stato vano.

E’ accaduto nella mattina di domenica in provincia di Pisa. La vittima è Giovanni Cioffi, 62 anni di Montecarlo (Lucca). Appassionato di bici, era uscito per un giro domenicale. Poi il malore e il decesso. Il tragico ritrovamento è avvenuto in località Quattro Strade.