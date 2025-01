Morì dopo ricovero ed embolia: risarcito

Prima ha portato avanti lui la causa, poi, alla sua morte, sono stati gli eredi. L’Aoup è stata condannata a risarcire quasi 100mila euro (99.000) a un paziente di 72 anni. La causa era stata avviata nel 2019 per i danni subiti da quella che - è stato ricostruito - fu "un’errata rimozione del catetere venoso durante un ricovero in ospedale. "Il paziente si sottopose a un intervento chirurgico (per adenocarcinoma del retto) e subì un arresto cardiaco pochi istanti dopo la rimozione del catetere venoso ("la manovra ha provocato dolore"), eseguita in posizione eretta, "contrariamente alle linee guida mediche", si spiega nella sentenza.

Nel procedimento, l’uomo, tutelato dagli avvocati Simona Baldi e Nicola Favati, ha sostenuto che l’errata manovra causò un’embolia polmonare gassosa, e che ha subito "un danno biologico (60%) e morale". Gli fu anche "ritirata la patente per il suo stato fisico". La difesa della struttura sanitaria ha contestato la responsabilità, affermando che la procedura era stata eseguita correttamente.

Il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità, invece, evidenziando che la rimozione del catetere non è stata eseguita secondo le linee guida. Nella sentenza (di giugno) si citano le cartelle cliniche e le consulenze tecniche. E alla fine si conteggiano i danni. La giudice Pastacaldi ha quindi condannato l’Aoup (la liquidazione è di questi giorni) a pagare 76.590 euro per il danno biologico permanente (non quello morale), oltre agli interessi legali e alle spese legali e di consulenza tecnica, per un totale di 99.000 euro.

Il Tribunale ha evidenziato l’importanza del rispetto delle linee guida mediche nella pratica clinica per prevenire episodi di malpractice e garantire la sicurezza dei pazienti, ma anche per proteggere gli operatori sanitari e le strutture da rischi di responsabilità giuridiche e risarcitorie.

Le linee guida mediche sono protocolli standard che forniscono indicazioni precise su come eseguire determinate procedure mediche.

A. C.