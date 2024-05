Molti sponsor e sostenitori affezionati

La passione per le notizie. Anche per questo anno scolastico il campionato di giornalismo organizzato da "La Nazione" ha avuto il contributo di tanti sponsor locali (Belvedere spa, PharmaNutra, Parco di San Rossore, Paim, Farmacie comunali Pisa Spa, Cosmopolitan Hotels group e Automobil Club (Aci) Pisa) e altrettanti sostenitori tra cui Monasterio.

Ma anche sponsor regionali, come Autolinee toscane, Consorzio di bonifica e Conad, i temi scelti.

Come ogni anno, molte le associazioni e gli enti che hanno rinnovato l’interesse per questo percorso dedicato alle scuole elementari e medie del territorio e che si sono aggiunti in corsa: Il sorriso di Marianeve, il coordinamento Comitati pisani, Oltre lo specchio, Croce Rossa di Pisa, Pubblica assistenza di Pisa, Misericordia di Pisa, Comune di Cascina, Comune di San Giuliano Terme, Comune di Vecchiano, Museo della Grafica, Fondazione Tuono Pettinato, Domus Mazziniana, Coldiretti e Museo della Grafica di Pisa.

Bellissimi i temi proposti, dal campione sportivo, all’inclusione, dalla salute del cuore e della mente, alla sicurezza in strada, da, dalla bellezza degli alberi di San Rossore al nostro turismo con il litorale e le sue bellezze.

E già si pensa all’edizione numero 23 per Pisa e provincia che conta centinaia di partecipanti e oltre 40 classi.