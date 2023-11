Molestie a minore sul bus. Il 37enne è stato arrestato

Ha baciato una minore di 14 anni ed è satto arrestato. La polizia di Stato è intervenuta sabato in zona San Giusto, dove un cittadino aveva segnalato la presenza di un uomo sospetto con una minore che lui teneva per mano, e che appariva turbata. Sul posto sono accorse le pattuglie della Squadra Volanti della Questura, che hanno bloccato e identificato l’individuo, un 37enne di origine centrafricana, regolarmente residente a Pisa, che poco prima su un autobus della linea urbana avrebbe dato due baci sulla guancia alla minore, residente anch’ella a Pisa, senza alcun motivo, all’ improvviso e senza che i due si conoscessero. Sul posto sono sopraggiunti anche i genitori della minore, da lei stessa avvertiti. I poliziotti, dopo aver raccolto le testimonianze delle persone che avevano assistito al fatto, hanno riferito al pubblico ministero di turno e arrestato lo straniero nella flagranza del reato di violenza sessuale aggravata dalla minore età della vittima. Hanno inoltre effettuato una perquisizione nell’abitazione dell’ arrestato, dove sono stati sequestrati, per i successivi approfondimenti da parte degli investigatori della Mobile della Questura, i device informatici rinvenuti. Su disposizione del pm l’ uomo è stato portato al don Bosco di Pisa, in attesa della convalida del provvedimento del gip, di fronte al quale l’ accusato potrà difendersi dalle accuse mossegli.