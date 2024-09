Moda, scienza e lavoro. Al Giardino Scotto sfila Pierre Cardin: "Ispirato dallo Spazio"

Moda, arte, musica e scienza saranno protagoniste di "Stelle in giardino. L’universo ispira", l’evento organizzato dal Comune e di cui Kruso Kapital è main sponsor che andrà in scena domani alle 22 nella splendida cornice del Giardino Scotto. In passerella sfilerà l’alta moda griffata Pierre Cardin alla presenza di Rodrigo Basilicati Cardin, pronipote del celebre stilista e direttore della maison parigina. "E’ la prima volta nella storia di Pisa - ha spiegato l’assessore alle pari opportunità e politiche attive del lavoro, Gabriella Porcaro - che la città ospita un appuntamento del genere con collezioni contemporanee che sfilano fuori dai tradizionali circuiti di Parigi e Milano. Si metterà al centro la donna, le pari opportunità, esaltate da un’icona di stile del nostro tempo e che nei suoi 70 anni di storia ha messo la figura femminile al centro del suo mondo, rappresentandola come scrigno di contenuti e non come vetrina di stereotipi". La serata sarà liberamente ispirata al genio italiano, che a Pisa trova la sua massima espressione in Galileo Galilei e si sposa perfettamente con la proposta della maison che fin dal 1960 guarda alla corsa alla luna e al progresso offrendo un concetto di spazio dove la figura femminile si trova particolarmente a suo agio.

Parteciperanno all’iniziativa anche studenti e neolaureati del settore della moda che avranno così la possibilità di confrontarsi direttamente con i vertici della maison Cardin sulle effettive opportunità di lavoro di un settore fiore all’occhiello del made in Italy. Porcaro ha poi sottolineato come i capi che sfileranno in passerella "saranno capaci di perpetuare la storia di Pierre, e di guardare al futuro da protagonisti raccontando uno stile in ottica di emancipazione che nei decenni ha incarnato il cambiamento e la trasformazione del costume: una collezione che esalta il progetto e si presenta eco-friendly, mettendo al centro non solo la donna, ma anche la sostenibilità ambientale grazie all’uso di tessuti riciclati". Sostenibilità e pari opportunità, dunque, al centro di una serata che punta non solo a intrattenere, ma anche a "sensibilizzare sui temi dell’industria della moda, del lavoro e delle soluzioni ecosostenibili".

"La serata - ha aggiunto il direttore artistico dell’evento Stefano Bini - è stata concepita come spettacolo a tutto tondo con momenti musicali e di danza. Tra gli ospiti ci saranno anche l’ex astronauta Paolo Nespoli, perché Cardin ispira da sempre le sue collezioni ecofriendly allo spazio, il tenore Francesco Napoleoni, la cantante Debra Tess e la ballerina Aurora Buonanno che porterà sul palco un assolo di grande impatto emotivo legato al terribile tema della violenza sulle donne".