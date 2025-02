"Minacciata per un parcheggio conteso"

"Io, minacciata per aver parcheggiato la macchina dietro casa. Non è più possibile vivere al Cep". La segnalazione arriva da una donna (che ci chiede di non svelare il nome, per motivi di sicurezza) 58 anni che sabato mattina, verso le 11, è stata minacciata da "un uomo, di origine straniera - racconta -, per aver parcheggiato la macchina in via Leon Battista Alberti". L’uomo, che in quel momento si trovava a bordo di un veicolo, "mi ha intimato di spostare l’auto con fare aggressivo - aggiunge la donna - arrivando a minacciarmi".

L’episodio, racconta la signora, non sarebbe stato un caso isolato. "È già successo ad altri residenti del quartiere - prosegue - di ricevere intimidazioni o trovare la propria macchina vandalizzata. Io ho già comprato un’altra casa e tra qualche mese mi trasferirò, perché non si può vivere nella paura".

Un clima di paura che, secondo la donna, sarebbe cresciuto negli ultimi anni con l’arrivo al Cep di "nuove famiglie, non originarie del territorio. Credono che quel parcheggio sia riservato a loro, mentre noi siamo stati costretti a cambiare le nostre abitudini per paura di subire danni alla macchina o addirittura essere aggrediti".

La donna ha poi segnalato l’episodio ai carabinieri, esprimendo il disagio di "vivere costantemente nella paura. Capisco che sia impensabile un presidio fisso delle forze dell’ordine e non posso dire che in questa zona non circolino pattuglie per effettuare controlli, ma non sappiamo più cosa fare. Io mi trasferirò a breve - conclude -, ma non tutti hanno questa possibilità".

Sempre al Cep, nei giorni precedenti, una mercedes aveva preso fuoco, per cause ancora da accertare, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco. E non finisce qui. Anche sulla pagina Facebook "Sei di Pisa se" sono arrivate segnalazioni da parte dei residenti del quartiere, sempre più preoccupati. "Anche io abito al Cep. Qualche giorno fa - si legge nel post pubblicato sulla pagina social -, il mio coinquilino ha visto un ragazzo che ha vandalizzato (in modo anche pesante) il mio scooter e altri tre, tutti parcheggiati nel parcheggio privato del condominio in via Raffaello Sanzio, per puro divertimento. Non è la prima volta: era già successo all’inquilina che abitava qui prima di me, alla quale avevano rubato e distrutto lo scooter. Nei giorni successivi era stato ritrovato nel parco adiacente, completamente smontato e a pezzi".

