Milo Con Vicopisano un legame mai spezzato

Un legame speciale. Un filo che non si è mai spezzato. Sandra Milo, scomparsa ieri nei suoi luminosi 90 anni, ha vissuto a Vicopisano. Abitava in un appartamento che si affaccia su piazza Cavalca, qui ha frequentato le elementari. Tanti i ricordi e le immagini che nel tempo ha voluto condividere: "Io nacqui a Tunisi nel ‘33. Mio padre Salvatore Greco gestiva lì un’impresa edilizia. Quando fu arruolato nella guerra d’Africa nel ‘36 - volenti o nolenti tutti partirono per la guerra, disertare a quei tempi equivaleva ad alto tradimento, voleva dire carcere e morte certa - mia madre, nonna Alberta, mia sorella Maia e io tornammo in Toscana, a Monsummano Terme, dal ramo dei parenti Casciani. Poi ci trasferimmo dalla zia Amelia Paglianti e da suo marito Cesare a Vicopisano. Quando iniziarono i bombardamenti a tappeto su Vicopisano insieme ad altri compaesani partimmo verso la montagna, in direzione di Ruota, nella Lucchesia, con un carretto trainato da un malconcio ronzino sul quale caricammo solo i materassi e pochi effetti personali".

Quando nel 2019 Vicopisano invitò Sandra come madrina della Festa Medievale, l’occasione fu particolarmente emozionate per l’incontro con l’amica d’infanzia (quasi una sorella) Maria Gioconda Rosati. A raccontarlo è il sindaco di Vico Matteo Ferrucci: "Sandra Milo è sempre rimasta in contatto con Gioconda, venuta a mancare nell’aprile 2021. Proprio grazie a questa profonda amicizia era tornata a Vicopisano in occasione della Festa Medievale del 2019, accompagnata da uno dei figli di Gioconda, Francesco Tucci, accolta dall’assessora Fabiola Franchi e dall’amministrazione, oltreché da altre amiche dei tempi in cui aveva vissuto nel borgo e da moltissime persone, di ogni età, che volevano esprimerle ammirazione e applaudirla". Ma non era stata l’ultima visita nella sua Vicopisano: nel 2021 Sandra Milo era tornata per girare la puntata pilota de "Il Visionario", la serie televisiva firmata dal regista pisano Massimo Corevi. In quell’occasione il sindaco Ferrucci e l’assessora Franchi l’avevano incontrata sul set, a Villa Rita, nel borgo di Noce, e l’amicizia si era rafforzata ulteriormente.

A riportarla nel pisano, era stato poi, nell’estate del 2022, ancora lo stesso Massimo Corevi che la volle sul palco del Golf Club Tirrenia, per la rassegna "Notti Blu". Un talk show nel quale Sandra Milo aveva ancora una volta stupito per la sincerità, la passione e la generosità del suo racconto. "Siamo vicini alla sua famiglia - conclude il sindaco Ferrucci - ai figli Debora, Ciro e Azzurra, e anche ai fratelli Tucci, i figli di Gioconda. Anche per loro, senza dubbio, Sandra era, grazie alla madre, una persona di famiglia, e li ringraziamo per averci permesso di conoscerla così bene e di averla potuta ospitare nei luoghi della sua infanzia".

Francesca Bianchi