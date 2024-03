Migranti, chiamata a raccolta. Il prefetto convoca riunione

Emergenza migranti, la prefettura chiama a raccolta i sindaci e chi si occupa di accoglienza: servono infatti spazi per ospitare, in certi casi curare e formare le persone che continuano ad arrivare sul nostro territorio.

Il prefetto di Pisa, Maria Luisa D’Alessandro, ha infatti convocato una riunione che si terrà il 13 marzo alla quale ha invitato a partecipare il presidente della Provincia, Massimiliano Angori, i sindaci, i vertici delle forze di polizia, i responsabili dei centri di accoglienza attivi e dei progetti Sai, ma anche la Caritas di Pisa, di San Miniato e Volterra "per portare avanti ulteriori riflessioni sul tema dell’ accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nell’ambito del territorio provinciale".

I posti attuali non sono sufficienti e l’appello è rivolto a tutti. "Stante la necessità di potenziamento della rete di inclusione, per far fronte al costante afflusso di migranti trasferiti dalle zone di sbarco ed alla crescente richiesta di accoglienza da parte di cittadini stranieri richiedenti asilo che hanno fatto ingresso attraverso le frontiere terrestri, non si ferma l’attività portata avanti dalla Prefettura con i principali attori istituzionali".

Pochi giorni fa è stato pubblicato, nel sito della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo (https://www.prefettura.it/pisa/contenuti/Avviso_esplorativo:_servizio_di_accoglienza_in_favore_di_cittadini_stranieri_richiedenti_protezione_internazionale_scadenza:_30_03_2024_ore_12.00-18791650.htm), un nuovo avviso esplorativo finalizzato all’individuazione di enti o operatori economici per l’affidamento dei servizi di accoglienza a favore di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, per reperire 200 posti in strutture abitative in rete da adibire alle predette esigenze". C’è tempo fino al 30 marzo. "Gli interessati alla procedura devono essere registrati/abilitati sulla piattaforma gare telematiche www.acquistiinretepa.it, sulla quale si svolgerà l’intera procedura e sulla quale avverranno le comunicazioni con gli operatori economici".