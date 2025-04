Metti la prevenzione nel carrello. Screening gratuiti al centro I Borghi

Al via la settima tappa della campagna “Metti la prevenzione nel carrello” promossa da Regione Toscana, Ispro e Unicoop Firenze, in collaborazione con Azienda Usl Toscana nord ovest, per promuovere la prevenzione agli screening oncologici. Fino al 4 aprile l’unità mobile dell’Ispro sosterà nel parcheggio del Centro dei Borghi di Cascina per consentire di effettuare ecografie mammarie, in particolare, per le donne al di sotto dei 40 anni. L’obiettivo è la condivisione e la diffusione, sul territorio toscano, di attività di prevenzione, promozione della salute, stili di vita e interventi per favorire sempre di più l’adesione agli screening oncologici, fondamentali per la salute e la vita dell’intera popolazione. "La prevenzione è uno strumento importantissimo per mantenere un buono stato di salute o limitare alcune patologie – ha sottolineato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani – e passa da corretti e salutari stili di vita ma anche da controlli periodici per diagnosi precoci, perché alcune malattie sono più facilmente contrastabili se prese in tempo". La prevenzione è un tema sempre più importante come lo è intercettare il pubblico, e il supermercato è il luogo ideale, viste le numerose persone che vi si recano giornalmente. "A Cascina effettueremo ecografie mammarie in particolare alle donne under 40, per rispondere alle esigenze di controllo nei confronti di utenti che non rientrano nel target oggetto del programma di screening istituzionale – afferma Katia Belvedere, direttrice generale dell’Ispro – .I dati delle prime tappe sono stati particolarmente importanti: abbiamo realizzato 4850 mammografie, 100 kit del sangue occulto e 34 seminari e incontri, ossia appuntamenti di sensibilizzazione. La prevenzione è vita, poiché aumenta la sopravvivenza della nostra popolazione".

L’entusiasmo per questa nuova iniziativa è condiviso. Francesca Gatteschi, direttrice soci Unicoop Firenze spera che il suo punto vendita possa diventare sempre più un punto di riferimento dove le persone si recano, non sono per fare la spesa ma anche per informarsi, orientarsi e trovare spunti per migliorare la propria qualità di vita. "Si tratta – dice – di un’iniziativa che offre ai nostri soci e clienti una possibilità in più per prendersi cura di sé e della propria salute attraverso la prevenzione". "Portare la prevenzione oncologica sempre più vicino ai cittadini deve essere obiettivo prioritario per tutti, solo così possiamo fare la differenza nella diagnosi precoce e nella lotta contro i tumori – sottolinea Maria Letizia Casani, direttrice Asl Toscana nord ovest. Si tratta di un progetto volto alla promozione della cultura della salute e alla sensibilizzazione della popolazione sull’importanza della prevenzione, per essere in grado di intercettare in maniera tempestiva un eventuale problema". Entusiasta il sindaco di Cascina Michelangelo Betti. "A fianco dello spazio commerciale, l’impegno civile, sociale e sanitario ha sempre contrassegnato l’attività della cooperativa e sono grato che sia stata scelta l’area commerciale di Navacchio per un’iniziativa di tale portata".

Maddalena Nerini