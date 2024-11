Metti in campo il cuore E 40mila grazie!

di Michele Bufalino

e Giulia De Ieso

PISA

Ha vinto la solidarietà in una fredda serata, riscaldata dai "40mila grazie", testimoniati con un grande assegno esposto a fine partita all’Arena Garibaldi per "Metti in campo il cuore", la sfida tra la Nazionale Cantanti "Next Generation" e il Movimento Shalom. I 6000 biglietti venduti hanno prodotto i 40mila euro che saranno impiegati alla costruzione di una scuola in Madagascar ed alla donazione di un monitor magnetico all’azienda Ospedaliera Pisana di Cisanello. Ad aprire la partita, con il tradizionale inno italiano, è stata la banda del liceo musicale Carducci, formata dagli studenti e dalle studentesse, che sono stati incoraggiati dagli applausi del pubblico. Un grande boato è stato tributato anche a Pippo Inzaghi, l’allenatore del Pisa, di casa all’Arena Garibaldi, che si è lasciato andare a una tripletta. Inzaghi infatti era stato precettato dal Movimento Shalom che gli ha affiancato in squadra anche due grandi giocatori del passato recente come l’ex Chievo Sergio Pellissier e l’ex Udinese Totò Di operato.

"Inzaghi sta facendo un grande lavoro, sta allenando bene la squadra e il suo Pisa dimostra di essere una grandissima squadra, che merita la posizione di classifica - dichiara Di Natale, che non lesina una battuta sulla serata dell’Arena -. Eravamo già abituati a giocare insieme in nazionale, abbiamo ritrovato l’intesa". La partita metteva contro una squadra giovanissima per i cantanti, guidata dal pisano Ubaldo Pantani, che si è concesso anche una ventina di minuti di gara nel secondo tempo. Tra i pali infatti c’era Sergej, influencer e portiere, mentre il resto della brigata vedeva in campo anche il cantautore Maraniello, ambasciatore della solidarietà, quindi il rapper El Matador, Moreno Conficconi, "il biondo" del clarinetto, quindi Moreno, il "bomber" della nazionale cantanti con 203 gol e vincitore di Amici, che ha segnato svariati gol, e poi ancora i Santi Francesi, Cioffi, Dicle, Felicity, Sandro Giacobbe, Antonio Orefice, Bnker44, Il Tre, autore di una partita strepitosa e il capitano Rocco Hunt. Shalom invece l’ex portiere Gianluca Berti, quindi tanti volti noti oltre a Inzaghi, Di Natale e Pellissier, come Capitan Ventosa, Francesco Renzi, ma anche l’ex giocatore Celeste Pin e il ct della nazionale paralimpica di scherma Simone Vanni.

Il presidente del Pisa Giuseppe Corrado ha salutato con grande entusiasmo: "Questa manifestazione ha significato tanto per la città che ha risposto presente e ha dimostrato di esserlo a tutta Italia con questo gesto di solidarietà". La sfida è stata un tripudio di gol ed è terminata in goleada per 11-11, risolta ai calci di rigore con la vittoria per 4-2 per la nazionale Cantanti. Tanti gli ospiti presenti per l’evento di beneficenza, come il campione di scherma cascinese Filippo Macchi. "L’oro sfuggito a Parigi? Bisogna fare i conti con quello che è stato - ha scherzato Macchi, intervenuto nel corso della serata -; è stupendo vedere tutti uniti per una buona causa".