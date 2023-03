Merce esposta non in regola Arriva la sanzione

Lunedì, nell’area della Stazione Centrale, con l’ausilio di due

equipaggi del Reparto prevenzione crimine Toscana della polizia di Stato e di uno della polizia municipale, la Questura ha effettuato un servizio di controllo del

territorio per il contrasto dei fenomeni di microcriminalità, dello spaccio di stupefacenti, alla prevenzione di qualsiasi forma di abusivismo e di ogni altra

condotta che possa mettere in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica. Nel corso del

servizio sono stati effettuati 2 posti di blocco, identificate 49 persone, sono stati

controllati 33 veicoli ed è stata elevata 1 contravvenzione al Codice della

Strada. Contestualmente, personale della Squadra Amministrativa della Questura ha

effettuato controlli amministrativi in 6 esercizi commerciali del quartiere della

Stazione, ed elevato 2 sanzioni amministrative per violazione alle ordinanze sindacali sulla corretta tenuta della merce in esposizione, per un ammontare di 1.100

euro.