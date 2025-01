Memorial Masi, la 18esima edizione. Evento che unisce calcio e solidarietà

Si è svolta nei giorni scorsi la cerimonia conclusiva della diciottesima edizione del Memorial Saverio Masi, un evento che ogni anno unisce sport e solidarietà. Nei locali del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pisa è stato consegnato un assegno di 12mila euro alla sezione pisana della Uildm (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare), fondi raccolti durante la camminata non competitiva organizzata lo scorso novembre.

La manifestazione, promossa dal Comitato Saverio Masi con il supporto dei Vigili del Fuoco e della società sportiva di canottaggio Billi-Masi, ha visto quasi 800 partecipanti percorrere le suggestive Mura di Pisa e visitare l’Orto Botanico. Un’occasione per onorare la memoria del vigile del fuoco Saverio Masi. Il Memorial, organizzato dal comitato Saverio Masi in collaborazione con i Vigili del Fuoco di Pisa e la società sportiva di canottaggio Billi-Masi, ha visto una partecipazione sempre maggiore negli anni. "Fin dal giorno della camminata le sensazioni erano state buone – ha dichiarato Alessandro Martelli, presidente del Comitato – e leggere sull’assegno questa cifra è una conferma della vicinanza della città a questa iniziativa. Questo significa che Saverio vive ancora nel ricordo dei pisani. Grazie a tutti i colleghi, ai partner e ai sostenitori che ci aiutano ogni anno a rendere il memorial sempre più bello".

I fondi saranno destinati a un progetto di riabilitazione fisioterapica per sopperire alle carenze del sistema sanitario. "Grazie a questo contributo potremo acquistare ausili respiratori e creare uno spazio dedicato alla terapia di gruppo, migliorando non solo la qualità della vita, ma anche il benessere psicologico dei nostri ragazzi – ha spiegato Alessandro Pecori, coordinatore dei progetti UILDM Pisa –. È un passo importante per affrontare le difficoltà quotidiane di chi vive con la distrofia muscolare". L’ingegnere Nicola Ciannelli, comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Pisa, ha sottolineato: "Questo grande risultato è di tutti. È bello vederlo tradotto in numeri, non per la cifra in sé, ma per il significato che rappresenta: il valore della solidarietà, che è uno dei cardini del nostro Corpo".

Alessandra Rossi, presidente Uisp Pisa, ha ribadito: "Siamo orgogliosi di essere parte di questa squadra. L’evento è stato anche un’occasione per fare rete e sostenere realtà che operano nel sociale". Sandra Masi, sorella di Saverio, ha espresso tutta la sua emozione: "Ogni anno, a novembre, questo evento non solo onora la memoria di mio fratello, ma ci ricorda i suoi valori: l’impegno per migliorare la vita delle persone. Certo, si riapre una ferita, ma vedere questa partecipazione e i risultati ottenuti porta tanta felicità".

Michele Bufalino