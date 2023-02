Medico ucciso a botte in via Bovio Perizia sullo studente omicida

L’incarico è stato assegnato al professor Mauro Mauri, già direttore della Psichiatria 2 dell’Aoup. Lo psichiatra pisano si è preso 45 giorni di tempo per effettuare la perizia sullo studente fiorentino di 25 anni accusato di omicidio, dopo avere picchiato e ucciso Piero Orsini, il medico di 74 anni che aveva incrociato per caso in strada, poche settimane fa, in via Bovio. Il giovane era fuggito dal uno studio psichiatrico dove lo aveva accompagnato il padre. Il 25enne è ricoverato nel reparto psichiatrico dell’ospedale fiorentino Santa Maria Nuova in regime di custodia cautelare dopo la convalida dell’arresto. Ed è qui che il 23 febbraio cominceranno le operazioni peritali.

La perizia cercherà di stabilire la sua capacità di stare in giudizio, di intendere e di volere al momento del fatto e la pericolosità sociale. In base ai risultati sarà deciso il suo destino.

Il medico in pensione Piero Orsini, 74 anni, aveva incrociato per caso lo sguardo dello studente in strada ("mi osservava"), poi, è esplosa la violenza che un 36enne ha cercato di fermare intervenendo in difesa dell’uomo, ma quasi soccombendo a sua volta. Sul fatto gli agenti delle Volanti intervenuti avevano raccontato: "Ha qualche flash, ma non il quadro completo". "Rammenta di aver incontrato il signore ma non di averlo picchiato".

A. C.